Первый танкер с российским газом прибыл в США

Французский танкер Gaselys с российским сжиженным природным газом (СПГ), несколько дней стоявший на рейде в акватории американского Бостона (штат Массачусетс) в воскресенье смог пришвартоваться к берегу для разгрузки в СПГ-терминале Everett, сообщило агентство Bloomberg. Эту информацию также подтверждает ТАСС со ссылкой на Береговую охрану США.

«Это судно было доведено буксирами в порт сегодня. Да, название танкера - Gaselys. Я знаю, что пару дней танкер стоял на рейде, на расстоянии от берега, сегодня утром его привели в порт. Он бросил якорь», - рассказал представитель отделения Береговой охраны в Бостоне Эндрю Барреси.

Собеседник ТАСС отметил, что сотрудники Береговой охраны поднимались на борт для проведения стандартной инспекции по безопасности, но ничего настораживающего выявлено не было. Когда начнется разгрузка, Барреси уточнить не смог.

Ранее офицер бостонского отделения Береговой охраны США Люк Пиннео в беседе с Bloomberg сообщил, что танкер с российским СПГ сможет зайти в порт в течение выходных. Он пояснил, что задержки на несколько дней в таких случаях - обычное дело. Сроки зависят от того, как быстро Береговая охрана доберется до судна и убедится в выполнении всех требований безопасности.

США покупают российский газ из-за того, что в результате экстремальных погодных условий на восточном побережье страны резко подскочили цены на газ. В начале января стоимость тысячи кубометров СПГ взлетала до 6,3 тысячи долларов. Затем цены несколько скорректировались, но продолжают оставаться аномально высокими.

Поставки российского СПГ в США были организованы по непростой схеме. Сперва анкер «Кристоф де Маржери» с газом с завода «Ямал СПГ» компании «Новатэк» разгрузился в британском терминале Isle of Grain. К этому моменту собственником газа уже была малайзийская Petronas. Затем СПГ был перепродан, возможно, несколько раз, а конечным покупателем выступила французская компания Engie.

У французской компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett возле Бостона, куда она и направила свой танкер. Тот факт, что Gaselys загружен именно российским по происхождению газом, подтверждали трейдеры.

Ожидалось, что первый танкер с газом из Сибири прибудет в Бостон 22 января, однако 19 января танкер посреди Атлантического океана изменил курс на 180 градусов и отправился в порт Альхесирас, находящийся в Испании. Как позднее пояснил официальный представитель Engie Дамьен де Гольжак, дата доставки ямальского СПГ в Соединенные Штаты была изменена из-за погодных условий.

По данным агентства Bloomberg, во французском Дюнкерке готовится к отправке второй танкер с российским СПГ - Provalys. Ожидается, что он прибудет в Соединенные Штаты примерно 15 февраля. В компании Engie отметили, что закупили этот груз еще перед зимним сезоном, поскольку ожидали, что спрос на сжиженный природный газ будет выше, чем планировалось изначально.