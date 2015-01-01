Президент провозгласил поправки к закону «О судебной власти»

Президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону «О судебной власти», которые сохраняют ограничения для председателей судов занимать должность более двух сроков подряд, свидетельствует публикация в официальном издании «Латвияс вестнесис».

Ранее парламент постановил отменить эти ограничения для председателей районных, городских и окружных судов, но президент передал поправки на повторное рассмотрение.18 января Сейм принял поправки к закону о судебной власти, сохраняющие ограничения для председателей судов.

Отменить ограничения предложило в 2015 году Министерство юстиции.

Вейонис, передавая поправки на повторное рассмотрение, указал, что для сильной демократической системы характерна сменяемость должностных лиц, чтобы место лидера могли занять и другие профессионалы, а длительное пребывание на должности создает риск стагнации.