Дания увеличила военные расходы из-за России

Дания увеличит военные расходы на 2,14 миллиарда долларов (12,8 миллиарда крон) в ближайшие шесть лет. Такое решение принял парламент страны в воскресенье, 28 января.

«Исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает, так что мы должны показать решимость в укреплении своей обороноспособности, и такая решимость у нас есть», - цитирует главу датского правительства Ларса Лёкке Расмуссена агентство Reuters.

Предполагается, что выделяемая сумма пойдет на борьбу с киберугрозами и на финансирование международных операций Дании. Копенгаген также собирается создать новую бригаду из четырех тысяч солдат на Балтике.

К 2023 году расходы страны на обороны будут на 20 процентов выше нынешних, указывает агентство. Военный бюджет Дании на 2018 год составит 22 миллиарда крон (около 3,7 миллиарда долларов).