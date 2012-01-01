СМИ: Немецкие автопроизводители ставили опыты на людях

Автопроизводителей Volkswagen, BMW и Daimler заподозрили в проведении опытов с участием животных и людей, чтобы установить, как диоксид азота, который выделяется при работе дизельных двигателей, влияет на живые организмы. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным газеты, исследования проводились с 2012 по 2015 год. Авторы материала предполагают, что в них участвовали не только обезьяны, но и люди. Федеральное правительство Германии резко осудило такие испытания, когда узнало о них из СМИ.

«Тесты на обезьянах или даже на людях… нельзя никак оправдать с этической точки зрения», — сказал представитель правительства Штеффен Зейбер.