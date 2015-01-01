Британская полиция ищет сотрудников, говорящих на латышском языке

Полиция графства Линкольншир в Великобритании сообщила, что возьмет на работу полицейских, свободно владеющих как английским, так и латышским, литовским или польским языком, говорится на сайте полиции. До конца прошлой недели были получены 136 заявок.

Предусматривается, что новые полицейские будут работать в регионах Линкольншира, где живет большое число мигрантов из Восточной Европы.

Зарплата полицейских составляет 22 000 фунтов (25 000 евро) в год. Таким образом полиция сможет сэкономить средства, так как до этого переводчикам ежегодно приходилось выплачивать до 400 000 фунтов (453 000 евро), пишет «The Sun».

«Языковой барьер не позволяет нам оказывать лучшие услуги жителям с ограниченными знаниями английского языка», - указал главный констебль полиции Линкольншира Билл Скелли. «Если к нам присоединятся полицейские со знанием конкретных языков, это значительно улучшит следствие и обеспечит, чтобы мы не пропускали важную информацию. Это также поможет нам защищать общественность, поддерживать жертв преступлений, решить больше дел и добиться наказания виновных куда быстрее, чем ранее».

Свои ряды полиция Линкольншира планирует пополнить летом этого года.

Полиция Лондона выступала с подобными инициативами в 2015 и 2016 годах.