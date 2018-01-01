По дороге в Латвию автобус Ecolines вылетел в кювет; есть пострадавшие

Утром в понедельник в Островском районе Псковской области, Россия, вылетел с в кювет и перевернулся пассажирский автобус Ecolines, в котором находились 19 пассажиров. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один гражданин Латвии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«Водитель автобуса марки Ecolines на закруглении дороги не справился с управлением, (из-за чего автобус) съехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе ехали 19 человек, в результате аварии пострадали шесть человек - пять граждан России и один гражданин Латвии», - сказали в пресс-службе.

«После ДТП потребовалась госпитализация стюардессе автобуса, она получила ушиб грудной клетки и сотрясение мозга» - сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе деревни Тележники. Для ликвидации последствий аварии привлекались три единицы специальной техники, участвовали восемь спасателей.