В РФ журналисты подрались в прямом эфире

Передача посвящалась роли Сталина во Второй мировой войне, а информационным поводом стал запрет в России сатирического фильма Смерть Сталина.

В России два журналиста подрались в прямом эфире радиостанции из-за споров о роли Сталина во Второй мировой войне. Видео драки опубликовано на канале Youtube радио Комсомольская правда.

«Так жарко два оппонента обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить» в эфире программы Радиорубка на радио Комсомольская правда», - говорится в пояснении к ролику.

В сокращенном варианте ролика, который публикует Лента, видно, что спор тележурналиста Николая Сванидзе и публициста Николай Шевченко перерос в беспорядочные перекрикивания и взаимные оскорбления. В частности, последний обвинил Сванидзе в «плевании на могилы советских солдат» и обозвал «конченым демагогом». В ответ на это тележурналист назвал оппонента «последним мерзавцем» и заявил, что ему нужно «дать по морде». «Встань и дай», - ответил Шевченко и нецензурно обозвал Сванидзе. После этого началась драка.