В США поезд с конгрессменами врезался в автомобиль: один человек погиб

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек. Его личность уточняется. При этом насколько известно, никто из политиков, находившихся в поезде, не пострадал, сообщает The Washington Post.

По словам конгрессмена Грега Уолдена, поезд столкнулся с мусоровозом на железнодорожных путях. Он добавил, что пассажиры с медицинским образованием сразу после инцидента бросились оказывать помощь людям, находившимся в грузовике.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, уже подтвердила информацию об одном погибшем, находившимся в грузовике, с которым столкнулся состав. Она добавила, что еще один человек находится в тяжелом состоянии.

По ее словам, президенту США Дональду Трампу уже рассказали об инциденте в Вирджинии. Главе государства также постоянно докладывают новости с места событий.





. @maryaliceparks Front of the train heading to the Greenbrier pic.twitter.com/QGUxUbo8m7 — Jeff Denham (@RepJeffDenham) 31 января 2018 г.

We're fine, but our train hit a garbage truck. Members with medical training are assisting the drivers of the truck. pic.twitter.com/0I9jOwHTmb— Rep. Greg Walden (@repgregwalden) 31 января 2018 г.