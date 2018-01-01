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В РФ загорелся самолет из-за зарядки в бортовой сети

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka / LETA

В аэропорту Волгограда после посадки загорелся лайнер Airbus A320 рейсом из Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в наземных службах.

Экипаж эвакуировал пассажиров через надувные трапы, после чего самостоятельно сумел потушить огонь. Пострадавших нет.

По утверждению источника, причиной возгорания стало зарядное устройство, подключенное к бортовой сети самолета.

В свою очередь, источник агентства РИА Новости рассказал о взорвавшемся во время посадки и загоревшемся колесе шасси.

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