В РФ загорелся самолет из-за зарядки в бортовой сети

В аэропорту Волгограда после посадки загорелся лайнер Airbus A320 рейсом из Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в наземных службах.

Экипаж эвакуировал пассажиров через надувные трапы, после чего самостоятельно сумел потушить огонь. Пострадавших нет.

По утверждению источника, причиной возгорания стало зарядное устройство, подключенное к бортовой сети самолета.

В свою очередь, источник агентства РИА Новости рассказал о взорвавшемся во время посадки и загоревшемся колесе шасси.