Ведущего «Навальный Live» арестовали на восемь суток

Симоновский суд Москвы в среду, 31 января, назначил пресс-секретарю кампании оппозиционера Алексея Навального и ведущему «Навальный Live» Руслану Шаведдинову наказание в виде восьми суток административного ареста. Его признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Об отправке Шаведдинова на восемь суток под арест написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, задержанная накануне вместе с ведущим «Навальный Live». По ее данным, срок отбывания наказания «Исчисляется с 30 января с 15:30».

При этом судья переквалифицировал дело Шаведдинова с части 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения акции), сообщает «Медиазона». Дело в том, что решение по первому нарушению ведущего «Навальный Live» к моменту заседания в Симоновском суде еще даже не вступило в силу. Об этом и сам Шаведдинов писал у себя в Twitter.

Во вторник, 30 января, Ярмыш и Шаведдинов возвращались в Москву. Их задержали в Шереметьево на выходе из зоны таможенного контроля, где в течение часа досматривали. После Ярмыш и Шаведдинова оставили на ночь в ОВД Даниловский. На них составили протоколы по ч. 8 и ч. 2 статьи 20.2 КоАП.

В воскресенье, 28 января, Ярмыш и Шаведдинов на протяжении 14 часов вели трансляцию на «Навальный Live» с акций протеста в рамках «Забастовки избирателей». Утром в этот день в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришла полиция и задержала несколько человек. Однако Ярмыш и Шаведдинова в офисе ФБК не было.





