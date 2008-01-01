Пентагон описал сценарии возможных войн с Россией и Китаем

Минобороны США прорабатывает варианты возможных военных столкновений с Россией и Китаем, которых в Вашингтоне считают главными конкурентами на международной арене. При этом два сценария во многом отличаются друг от друга в зависимости от того, с какой из стран Соединенные Штаты будут в состоянии военного конфликта.

Вероятные сценарии описал на днях вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США, главного органа планирования и управления вооруженных сил страны, генерал Пол Сельва во время публичного мероприятия, организованного СМИ, освещающими вопросы обороны, пишет Defense News.

«Что касается Китая, то в случае начала войны, это превратится в борьбу на море и в воздухе. Это не означает, что сухопутным войскам и морским пехотинцам нечего будет делать. Однако, когда ты думаешь о потенциальном конфликте с Китаем, вероятно, речь идет о значительном вкладе флота и авиации при поддержке пехоты и спецназа», - пояснил Сельва.

По словам генерала, «глобальное столкновение с Россией будет проходить в воздухе и на земле». «Огромную роль поддержки будет играть флот, потому что вы не можете подобраться к России, к Европе и перебросить туда значительные силы, не пересекая Атлантический океан. Это означает, что будут столкновения на море, чтобы перебросить силы на континент. Однако война будет в воздухе и на суше», - добавил генерал.

Сельва также отметил, что в принятой Вашингтоном Национальной оборонной стратегии Россия идентифицирована как «глобальной угроза». По его словам, это был намеренный шаг, чтобы попытаться окончательно отказаться от идеи, что Россия - исключительно проблема Европы.

Вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США также признал угрозу со стороны Ирана и КНДР, но они, по его словам, совсем другого масштаба. В случае с Северной Кореей Сельва указал на ее полную зависимость от России и Китая. Говоря об Иране, он признал, что это совершенно другая история из-за особенностей ландшафта, и не стал делать прогноз о развитии потенциального военного конфликта Вашингтона с Тегераном.

18 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал первую с 2008 года Национальную оборонную стратегию. В документе, в частности, Россия названа в числе четырех стран, угрожающих Америке, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей. В связи с этим Пентагон потребовал дополнительных инвестиций на «стратегическое соперничество» с ними.

Стратегия должна «препятствовать агрессии России и Китая». «Если не принимать их во внимание, они могут подорвать нашу способность сдерживать агрессию и подвергнуть риску свободный и открытый порядок, который мы стремимся обеспечивать нашим альянсом», - говорится в документе.

«Долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для Министерства обороны и требует постоянно растущих инвестиций из-за масштаба угроз, которые эти страны представляют сегодня для безопасности и процветания США, а также из-за существующей возможности усиления этих угроз в будущем», - подчеркнули авторы стратегии.





