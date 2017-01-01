«Неуважение к курицам, вегетарианцам и детям»: реклама KFC возмутила британцев

Британское агентство по стандартам рекламы (ASA) подвело итоги и объявило ролик сети ресторанов общественного питания KFC самой возмутительной рекламой 2017 года, сообщает портал Newsru.com со ссылкой на The Daily Mail. Зрители пожаловались на ролик 775 раз.

Британцы посчитали, что созданный Kentucky Fried Chicke клип неуважителен по отношению к курам, а еще - расстраивает вегетарианцев и детей. Речь идет о ролике на песню X Gonna Give It to Ya, в которой куры под бодрый рэп шествуют к вполне угадывающемуся будущему.