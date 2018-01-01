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В Литве задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В Литве задержали трех человек, подозреваемых в том, что они предавали спецслужбам России сведения о литовских военных и стратегических объектах. Об этом сообщает Lrytas.

Согласно имеющейся информации, двое из задержанных граждан Литвы служили в армии, а третий работал в литовских ВВС. Еще в декабре правоохранительные органы Литвы начали расследование, в ходе которого были проведены десятки обысков и задержаны подозреваемые.

Ранее литовские государственные структуры и информационные системы перестали использовать программное обеспечение российского производителя антивирусов «Лаборатория Касперского».

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