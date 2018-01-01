Правительство Египта переедет в новую столицу - Ведиан

Правительство Египта, а также парламент страны и администрация президента планируют переезд в новую столицу страны. Столицей станет город Ведиан.

Сообщается, что строительство первой очереди будет завершено уже к 2020 году.

«Правительственные учреждения переедут в новую административную столицу Ведиан в течение 18 месяцев. В частности, речь идёт о канцелярии президента, кабинете министров и парламенте», — заявил глава проекта строительства города Ахмед Заки Абдин.

Планы о переезде были утверждены ещё три года назад. Строительство новой административной столицы было развёрнуто в пустыне на расстоянии 45 километров к востоку от Каира. Данное решение было принято в силу того, что на сегодняшний день в действующей столице Египта Каире наблюдается перенаселение. В городе проживает около 20 миллионов человек.

Согласно предварительному плану, в Ведиан собираются переселить около семи миллионов человек.