В ЮАР спасли 955 горняков, которые оказались заблокированными под землей

В Южной Африке благополучно завершилась операция по спасению почти тысячи шахтеров, оказавшихся заблокированными под землей на золотой шахте «Сибанье» в провинции Фри-Стейт. Всех 955 горняков благополучно подняли на поверхность, сообщает Bloomberg.

Шахтеры провели в заточении больше суток после того, как доступ к шахте был перекрыт из-за отключения электричества. Сильная буря повредила линии электропередачи.

В результате большую часть горняков после смены в среду, 31 января, не смогли поднять на поверхность. По данным компании Sibanye Gold, которой принадлежит шахта, горняки оказались заблокированы на руднике с тремя шахтными стволами.

При помощи резервных генераторов удалось вывести шахтеров только из двух стволов. 955 человек вынуждены были остаться под землей. После восстановления электроснабжения эвакуация людей была успешно завершена.

«Шахтеры были спасены около 06:30 сегодня утром», - подтвердил News24 в пятницу официальный представитель Национального профсоюза горняков Ливхувани Маммбуру.

По его словам, горняки сразу были направлены на медицинский осмотр, никаких травм у них не зафиксировано. Лишь у некоторых шахтеров было отмечено обезвоживание и повышение артериального давления.



Отмечается, что проблема обеспечения безопасности горняков стоит особенно остро в ЮАР, где эксплуатируют одни из самых глубоких и опасных шахт по добыче золота в мире. Владельцы рудников в погоне за прибылью недостаточно заботятся о мерах безопасности. Тем не менее рабочие продолжают спускаться в опасные горные выработки, чтобы заработать на жизнь себе и своим семьям.



