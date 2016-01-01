Трамп согласился на публикацию документа о слежке ФБР за его избирательной кампанией

Президент США Дональд Трамп решил опубликовать противоречивый документ о незаконной слежке ФБР и прокуратуры США за его избирательным штабом во время президентской кампании 2016 года. Как пояснил официальный представитель Белого дома, администрация Трампа одобрила публикацию без внесения каких-либо правок, передает USA Today.

Речь идет о записке за авторством членов Республиканской партии США в палате представителей, составленной по требованию Девина Нуньеса (член палаты представителей от Калифорнии, республиканец). В документе указывалось на использовании сотрудниками разведки так называемой программы слежки FISA («Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки»).

Издание подчеркивает, что решение Трампа опубликовать документ может поставить под удар отношения президента США с директором ФБР Кристофером Рэем и генпрокурором страны Родом Розенштайном, призывавшими Белый дом отказаться от этой идеи из-за угроз, связанных с обнародованием секретной информации, которое может угрожать национальной безопасности.

По предварительной информации, в резонансном документе содержится информация о том, что спецслужбы США использовали непроверенную информацию, чтобы убедить суд выдать разрешение на слежку за членами избирательной команды Трампа в рамках дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы.

Представители Демократической партии США, в свою очередь, неоднократно жаловались на то, что эта записка является примером избирательной информации. По их мнению, при опубликовании у общественности может создаться ложное впечатление с целью дискредитировать расследование о связях команды Трампа с российскими чиновниками.

В ФБР подчеркивают, что у бюро не было достаточного времени для ознакомления с этим документом. Ведомство выразило «крайнюю обеспокоенность» в связи с потенциальной публикацией записки.

В минувший понедельник, 29 января, за публикацию этого документа проголосовало республиканское большинство в спецкомитете палаты представителей по разведке, несмотря на возражения конгрессменов-демократов.

По информации агентства Reuters, именно «русское досье», собранное бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, легло в основу заявления спецслужб в суд с просьбой предоставить разрешение на слежку за членами избирательной кампании Трампа.

В январе прошлого года, за день до первой большой пресс-конференции избранного президента США Трампа, американские СМИ сообщили о документе, в котором содержится информация о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа.

В частности, в досье утверждалось, что управляющий делами Госдумы РФ Игорь Дивейкин участвовал в секретных встречах в Москве с теперь уже бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Дивейкин обсуждал российское досье с «компроматом» на соперницу Трампа, Хиллари Клинтон, но также намекнул, что у Кремля есть аналогичное досье на Трампа.

В досье также есть сведения о компромате сексуального характера на президента США. Согласно документу, российская разведка располагает видеозаписью того, как Трамп развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице «Ритц-Карлтон» класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой, причем проститутки мочились друг на друга.

Незадолго до этого директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявлял, что обсуждал с Трампом попавшее в прессу досье. По его словам, в ходе разговора он поведал президенту, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают никаких выводов на их основании. Сам же Трамп, рассказывая о том же самом разговоре с Клэппером по поводу компромата, заявлял, что разведка признавала выдумкой изложенные в докладе факты.