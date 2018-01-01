За торговлю артефактами будут сажать в тюрьму

С этого года за оборот предметов старины 17 века и старше, принадлежащих государству введена уголовная ответственность. Нарушителям грозит вплоть до года тюрьмы. В конце прошлого года полиции удалось изъять самый крупное за последние годы количество таких артефактов — от монет до солдатских жетонов, всего около 600 наименований, сообщает передача «Сегодня вечером» ЛТВ7.

В таких больших объемах, изъятые у злоумышленников предметы старины уже поступали в инспекцию по защите памятников культуры, но впервые из Латгалии. Полиция провела обыск в трёх местах в Даугавпилсском крае. Теперь для каждого из 600 изъятых предметов экспертам-археологам нужно определить возраст, регион происхождения и археологическую ценность. Среди изъятых предметов наконечники стрел, древние монеты, украшения, жетоны русских и немецких солдат 1-й и 2-й мировых войн, нательные крестики.

Как рассказывают в Госинспекции по охране памятников культуры, эксперты по органическим следам на предметах определили, что часть артефактов была выкопана из захоронений. Это подтверждают и в полиции:

«На предметах были характерные синие пятна, которые говорят, что эти предметы могли находиться на останках человека»,

- рассказал представитель Главного управления уголовной полиции Марис Приедниекс.

Некоторые изъятые артефакты были завезены в Латвию из других стран, считают в полиции: «Из Беларуси, из России, из Польши. Там были не только предметы старины, но и античные предметы, есть подозрение, что часть предметов завезена в Латвию контрабандным путем».

Дельцы, в распоряжении которых находились эти предметы - продавали и покупали их на еbay. Полиция задержала троих, к одному из них применен статус подозреваемого и подписка о невыезде. Вина остальных ещё оценивается.

Продажа ценностей была поставлена на поток, у злоумышленников был офис, где они сортировали артефакты и составляли каталоги.

С этого года незаконный оборот старинных предметов, принадлежащих государству уголовно наказуем: «Статья за осквернение могил предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы и статья, а за незаконный оборот предметов старины до 1 года», - говорит Марис Приедниекс.

В полиции предупреждают, если был найден старинный предмет, даже на собственном огороде, о находке следует сообщить в Министерство культуры. Если это предмет 17 века или старше, то он принадлежит государству. Такие находки нельзя хранить у себя или продавать. О находке оружия следует сообщить в местный участок полиции.