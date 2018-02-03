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В Италии неизвестные открыли огонь по прохожим

NEWSru.com
Иллюстративное фото | Фото: TIZIANA FABI / AFP

На востоке Италии, в городе Мачерата два человека открыли огонь из гоночного автомобиля по прохожим, в результате чего семь человек получили ранения, передает ТАСС.

По одной из версий, которую приводит газета La Repubblica, все раненые - иностранцы.

По данным газеты Corriere della Sera, один из подозреваемых был задержан полицией на Пьяцца делла Виттория.

При задержании мужчина вскинул руку в нацистском приветствии, прокричав: «Да здравствует Италия!» Известно, что задержанный является жителем Толентино и принадлежит к одной из крайне правых организаций. По предварительной версии, речь может идти об акции «возмездия» за смерть 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро, которую убил 29-летний выходец из Нигерии Инносент Озенгале.

Высказываются и предположения, что имело место сведение счетов с использованием оружия сразу на нескольких улицах.

Мэр Мачераты Романо Каранчини призвал граждан не выходить из дома в ближайшие часы. «По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение», - сказано в обращении городских властей.

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