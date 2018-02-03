В Сирии сбили российский Су-25

В Сирии сбили российский штурмовик Су-25 ракетой «земля-воздух». Об этом пишет РБК, со ссылкой на другие СМИ и собственные источники в Минобороны РФ.

Группировка Сирийской свободной армии Джайш ан-наср распространила видеозаписи падения самолета, а также горящих обломков с красной звездой, опознавательным знаком российских военных самолетов.

В названии ролика утверждается, что это был российский Су-25, он был сбит в районе села Маасран в провинции Идлиб. Эту информацию со ссылкой на свои источники дает AFP и BBC News.

В Минобороны России агентству подтвердили, что был сбит российский штурмовик.

Позже стало известно, что боевики взяли в плен российского пилота сбитого штурмовика. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, а также Sky News Arabia.

«Два источника из повстанческих сил сказали, что пилот был тяжело ранен после того, как катапультировался. Третий источник среди повстанцев сказал, что пилот был убит», - говорится в сообщении.