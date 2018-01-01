Россия рассказала, когда применит ядерное оружие

Россия допускает использование ядерного оружия только при определенных «сугубо оборонительных сценариях». Об этом говорится в комментарии МИД РФ на счет новой ядерной доктрины США.

«Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких «агрессивных стратегиях», - отметили в ведомстве.

В доктрине Пентагона, говорится, что «Россия может полагаться на лимитированное использование ядерного вооружения в качестве угрозы или фактическое применение ядерного оружия первой».

На такие меры, по мнению американских военных, Россия может пойти ради сдерживания США и их союзников и для прекращения потенциального конфликта на удобных для Москвы условиях.

В МИД России заявили, что в доктрине «бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность».

«Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Военная доктрина РФ четко ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя, прямо скажем, гипотетическими сугубо оборонительными сценариями», - напомнили в министерстве.

Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения, а также с использованием обычного оружия, но только тогда, когда под угрозу было бы поставлено само существование государства, говорится в доктрине РФ.