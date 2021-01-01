Ксения Собчак намерена идти в Думу РФ в 2021 году

Ксения Собчак заявила на встрече с избирателями в субботу в Санкт-Петербурге о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году, сообщает ТАСС.

«Когда закончатся выборы, я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию «Гражданская инициатива» - если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу - это моя следующая цель, 2021 год», - сказала кандидат в президенты РФ , отвечая на вопрос о дальнейших планах.

"Следующей точкой", по ее словам, станут президентские выборы", которые пройдут в России в 2024 году.

Во время встречи с избирателями Собчак несколько раз сказала, что понимает, что президентские выборы этого года она не выиграет.

Она также отметила, что считает, что выборы президента - это альтернатива для тех людей, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях. Она также сказала, что планирует голосовать на президентских выборах в этом году в Москве. «Буду голосовать в Москве, по месту прописки, я же там сейчас прописана», - сказала Собчак.

Собчак также рассказала, что готовит фильм о своем отце - первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке, однако, по ее словам, собирается выпустить его после президентских выборов, чтобы это «не сочли агитацией».

Как сообщалось ранее, на открытии избирательного штаба в Твери Собчак заявила о том, что пришла в политику «всерьез и надолго». Выборы президента в России пройдут 18 марта.



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