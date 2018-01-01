Россия ответила на сбитый самолет групповым ударом

Российские военные заявили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием по району, откуда была запущена ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК), сбившая российский штурмовик Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ вечером в субботу, 3 февраля.

«Убиты 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры«. По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием», – сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что "по данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры".

Ранее сегодня сообщалось, что в Сирии сбили российский штурмовик Су-25 ракетой «земля-воздух». Пилот успел катапультироваться, однако, сообщили в Минобороны, позже был убит в бою с террористами.