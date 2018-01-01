Human Rights Watch: на турецкой границе стреляют в сирийских беженцев

О фактах жестокого обращения с беженцами на сирийско-турецкой границе сообщила в субботу, 3 февраля, представитель правозащитной организации Human Rights Watch на Ближнем Востоке Лама Факих. «Сирийцев, бегущих к турецкой границе в поиске убежища, выстрелами и оскорблениями заставляют развернуться», - заявила она.

С середины декабря до середины января в пограничные регионы в поисках убежища переместилось 250 тысяч сирийцев. Приток беженцев вызвало наступление сирийской армии в провинции Идлиб и наступление турецких войск в районе Африна. «Пока продолжаются бои в Африне и Идлибе, будет расти число сирийцев, готовых пойти на смертельный риск, чтобы добраться до Турции», - подчеркнула Факих, призывая турецкого президента остановить использование оружия на границе. Тот факт, что Турция приняла столько сирийских беженцев, не освобождает ее от ответственности, считает она.

Между тем турецкие власти уже опровергли эти обвинения. Турецкие солдаты на границе защищают турецких беженцев, не применяют оружие и не спрашивают их о происхождении или вероисповедании, отметил представитель президента Эрдогана Ибрагим Калин. Тем не менее власти Турции заявили, что собираются проверить эту информацию.