Ким Чен Ын покатался по ночному Пхеньяну на троллейбусе

Глава КНДР остался доволен техническими характеристиками нового троллейбуса, оценив плавность его хода и высокую скорость передвижения.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой совершил ночную поездку по Пхеньяну на новой троллейбусе. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное Телеграфное Агентство Кореи (ЦТАК).

В поездке главу страны и его жену Ли Соль Чжу сопровождали высшие партийные функционеры.

Отмечается, что Ким Чен Ын остался доволен техническими характеристиками нового троллейбуса, оценив плавность его хода и высокую скорость передвижения, отсутствие вибрации и шума. Он заявил, что новая модель позволит улучшить качество пассажирских перевозок в северокорейской столице.