Китай раскритиковал новую ядерную доктрину США

В Министерстве обороны Китая прокомментировали опубликованную на днях новую ядерную доктрину США. В ведомстве назвали «тщетными спекуляциями» слова Пентагона о «ядерной угрозе» со стороны КНР, которые содержатся в документе. Пекин выразил решительный протест, говорится в заявлении китайского Минобороны.

В ведомстве отметили, что Китай «продвигает путь мирного развития» и придерживается политики национальной самообороны. В министерстве также подчеркнули, что КНР всегда придерживается принципа не использовать ядерное оружие первыми при любых обстоятельствах и в любое время, а также не угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств и зон, свободных от ядерного оружия.

«Китай всегда придерживался очень сдержанного отношения к разработке ядерного оружия и всегда держал свои ядерные силы на минимальном уровне, которого требует национальная безопасность», - добавили в ведомстве.

В Минобороны Китая отметили, что США - страна, обладающая «крупнейшим ядерным арсеналом в мире». В Пекине выразили надежду, что Вашингтон «избавится от мышления времен холодной войны», «правильно поймет стратегические задачи Китая, объективно посмотрит на китайскую национальную оборону и устройство армии», возьмет с нее пример, и отношения между военными Китая и Соединенных Штатов станут стабилизирующим фактором в китайско-американских отношениях в целом. В ведомстве призвали Вашингтон совместно защищать «мир, стабильность и процветание мира и региона».

США 2 февраля представили новую ядерную доктрину, в которой Россия и Китай были названы странами, которые представляют угрозу и могут нарушить договор о сокращении вооружения. Для противостояния им США предложили модернизировать свое ядерное вооружение.