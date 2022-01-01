У берегов Африки пропал танкер с 22 моряками и грузом на 8 млн долларов

У западного побережья Африки пропало танкерное судно с 22 индийскими моряками на борту, сообщил в воскресенье представитель Министерства иностранных дел Индии.

Как сообщает газета Indian Express, танкер перевозил груз бензина на сумму около 8,1 млн долларов. Существует вероятность, что судно захватили пираты, отмечает газета со ссылкой на источники в Управлении мореходства Индии.

По словам представителя МИД, танкер Marine Express пропал в четверг в Гвинейском заливе у Бенина.

Морское управление Индии поддерживает контакт с учреждениями Нигерии и Бенина, чтобы найти пропавший корабль, который принадлежит зарегистрированной в Мумбаи компании Anglo Eastern.