СМИ: Россия разбомбила в Сирии больницу

Российские военные самолеты увеличили число авианалетов по удерживаемым повстанцами городам в сирийской провинции Идлиб после того, как там сбили российский Су-25. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, авиаудары были нанесены по селам и городам, включая Кафр-Нубл и Маасран, а также Саракеб, Маарет-аль-Нууман и Идлиб.

По словам очевидцев, атакована была, в частности, больница в Маарет-аль-Нуумане.

На видеозаписях, предоставленных спасателями, видно, как из разрушенного здания больницы на носилках выкатывают детей.

Еще пять человек, как предполагается, погибли при авиаударе на жилое здание в Кафр Нубле.

В столице провинции, городе Идлибе, как рассказали очевидцы, было разрушено как минимум одно пятиэтажное здание, а погибнуть могли около 15 человек.

Напомним, в Сирии сбили российский штурмовик Су-25 ракетой «земля-воздух». Пилот успел катапультироваться, однако, сообщили в Минобороны, позже был убит в бою с террористами.