Пилот сбитого в Сирии Су-25 в ходе сражения с боевиками взорвал себя гранатой

Пилот штурмовика Су-25, сбитого в небе над сирийской провинцией Идлиб в минувшие выходные, Роман Филипов после катапультирования смог закрепиться на позиции и на протяжении некоторого времени отстреливался от боевиков, а когда ситуация стала безысходной, он подорвал себя гранатой, узнала газета «Коммерсант».

По данным издания, Роман Филипов в связке со вторым Су-25 выполнял стандартное боевое задание - патрулирование. ЧП произошло уже после выполнения задания: при совершении маневра на высоте около четырех тысяч метров в двигатель штурмовика попала ракета, выпущенная боевиками из ПЗРК.

Самолет получил серьезные повреждения, однако майор Филипов пытался удержать машину в воздухе. Вскоре, впрочем, положение стало критическим: отказал двигатель, начались сбои в системе управления, а потому летчику пришлось катапультироваться.

Боевики, увидев в небе белый парашют, открыли по пилоту огонь из стрелкового оружия, но Филипову все равно удалось приземлиться, найти укрытие, закрепиться на точке и сообщить о своем местоположении поисково-спасательной службе на авиабазе Хмеймим, отмечает газета.

Из оружия у Филипова при себе был только пистолет Стечкина с несколькими обоймами и ручная граната.

«Попав в окружение, он отстреливался сколько мог (по некоторым данным, он успел подстрелить двух нападавших), но, когда ситуация стала безвыходной, майор Филипов подорвал себя гранатой», - говорится в статье.

По данным «Коммерсанта», погибший летчик будет представлен к высокой государственной награде. Возможно, даже к званию Героя России (посмертно).

Напомним, сразу после крушения российские военные обстреляли позиции боевиков крылатыми ракетами «Калибр». В результате удара были уничтожены более 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. К таким выводам в ведомстве пришли на основе радиоперехватов.

Позднее ответственность за сбитый самолет на себя взяла группировка «Тахрир аш-Шам»*, возникшая в прошлом году на базе движения «Джебхат ан-Нусра»*. Эти боевики в настоящий момент фактически главенствуют в Идлибе, конкурируя с другими группами террористов.

Накануне стало известно, что погибший в Идлибе пилот - майор Роман Филипов, - бывший украинский летчик из Симферополя.