Мыло в форме президента РФ: шоколадный, ванильный и конопляный Путин

Жительница Новосибирска начала производство мыла в форме бюста президента России Владимира Путина, сообщает портал NEWSru.com со ссылкой на «НГС.Новости».

По данным российских порталов, первая партия продукции сделана из натуральных ингредиентов и доступна в пяти разных видах: черносмородиновое мыло, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное.

Для ароматности девушка использует парфюмерные отдушки, а чтобы мыло не сушило кожу, добавляет полезные масла.

Например, в состав антицеллюлитного мыла вошли масло ши и абрикосовое, эфирные масла цитрусов, а благодаря цедре апельсина мыло обладает эффектом скраба.

«Конопляный Путин зеленый не за счет конопли, там всего лишь парфюмерная отдушка, ничего криминального», - рассказала Водостоева журналистам. Также она поделилась планами сделать специального «рок-Путина» для подростков. В его состав будут водить вещества, позволяющие эффективно заживлять прыщи.

Кроме того, линейку могут пополнить шоколадный Путин и ванильный.

Размер мыльного бюста президента составляет 12 сантиметров в высоту, вес - около 230 граммов, стоимость - 500 рублей (7 евро - прим.ред.).