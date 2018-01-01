В НАТО ждут от России подробностей об «Искандерах» под Калининградом

Комплексы «Искандер» в Калининградской области — не новость для НАТО, но такие шаги не снижают напряженности, заявил в понедельник в Брюсселе «Интерфаксу» ответственный сотрудник в аппарате Североатлантического альянса.

«Мы видели сообщения прессы о том, что Россия развертывает ракеты «Искандер» в Калининграде. Это не новость. Мы знаем, что данное развертывание является частью многолетнего российского плана модернизации. Россия объявила о разработке ракетной системы «Искандер» в 1990-х годах. Любое развертывание вблизи наших границ ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, не способствует снижению напряженности», - отметил собеседник агентства.

«В духе транспарентности мы с нетерпением ожидаем услышать больше об этом от России. Важно определить точную ситуацию. НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него», - добавил натовский источник.

Президент и министр обороны Литвы сообщили, что Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», и намерена оставить их здесь на постоянной основе.