Песков: другие страны не должно беспокоить наше размещение вооружений

Размещение российских вооружений на территории РФ не может быть поводом для беспокойства других стран, так как Россия никому не угрожает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных военных соединений на российской территории - это исключительно суверенный вопрос российской территории», - сказал представитель Кремля, комментируя размещение в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер».

«Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но Россия, естественно, имеет суверенное право [размещать вооружения на своей территории] и поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», - подчеркнул Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что РФ разместила комплексы «Искандер» в Калининградской области. Поэтому Песков посоветовал журналистам обращаться за деталями в Госдуму.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в понедельник заявлял, что НАТО должна будет выработать ответ на размещение «Искандеров» в Калининградской области. «Каких-то нарушений международных обязательств [в размещении «Искандеров» на территории РФ] мы бы, скорее всего, не нашли», - признал министр.

Но, по его мнению, это следует расценивать, как «дополнительный факт укрепления военного потенциала в Калининградской области».