Трагическая авария в России: фура столкнулась с маршруткой, погибли 9 человек

В России произошла трагическая автоавария. Микроавтобус Ford столкнулся с фурой, в результате чего погибли 9 человек — все они находились в маршрутке, сообщает gazeta.ru.

Бусик вынесло на встречную полосу и там произошло столкновение. В авари выжил лишь один человек — водитель фуры. Его доставили в больницу, однако он отказался там оставаться.

FOTO: Полиция России

Микроавтобус был зарегистрирован в Вологодской области и в основном выполнял перевозки там, но также совершал рейсы в Москву и Петербург. В последний рейс он отправился из Вологды в 00.15 6 февраля.

Владелец авто, которому принадлежат и другие транспортные средства, сказал журналистам, что действует законно, у него есть все необходимые разрешения, однако полиция обещала их проверить.

Gazeta.ru сообщает, что в аварии погибли водитель маршрутки 1977 г.р., а также восемь пассажиров 1970-1991 г.р.