Пентагон готовится уволить десятки тысяч военнослужащих США

Министерство обороны США разрабатывает план, согласно которому из Вооруженных сил США могут быть уволены десятки тысяч военнослужащих. Об этом пишет газета Military Times со ссылкой на проект документа.

Согласно ему, под сокращение могут попасть солдаты, которые долгое время оставались непригодными к мобилизации. Речь идет о сроке от года или более. Причины «непригодности к развертыванию» могут быть разные - как административные, так и наличие у военнослужащих инвалидности.

Целью новой политики Пентагона называется дальнейшее сокращение военнослужащих, непригодных к развертыванию, и повышение боеготовности американских войск.

Конкретные инструкции министерства должны последовать после окончания работы над документом. Ожидается, что это произойдет не раньше чем через «несколько месяцев».

На сегодняшний день, по данным военных США, небоеготовными являются около 11% личного состава ВС страны (около 235 тыс. человек из 2,1 млн).

Из этого числа около 99 тыс. солдат не могут принимать участие в выполнении задач из-за отсутствия необходимых прививок и стоматологического осмотра. Около 20 тыс. находятся в декрете в связи с беременностью, а еще 116 тыс. непригодны из-за полученных легких и тяжелых травм.

С учетом того, что в последние годы на ВС США возлагается все большая нагрузка, Пентагон решил определиться с этими 11% недееспособными бойцами - либо добиться их "возвращения в строй", либо избавиться от них", отмечает газета.