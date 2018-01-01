«У него такой несчастный вид»: жительница Эстонии вызвала помощь для грустного голубя

Член правления Общества защиты животных Эстонии Хейки Вальнер поделился в своем блоге недавним забавным звонком, который поступил на инфотелефон союза, пишет Postimees.

Одной взволнованной жительнице Эстонии на глаза попался летающий с одной крыши на другую голубь и она посчитала, что должна сообщить об этом Обществу защиты животных. Вальнер опубликовал в блоге забавный диалог между звонившей и добровольцем-зоозащитником.

«Здравствуйте, это защита животных?»

«Да, что у вас случилось?»

«Здесь один голубь.»

«Что с ним?»

«Я не знаю.»

«Он травмирован?»

«Кажется, нет.»

«Он может летать?»

«Может. Летает с одной крыши на другую.»

«Что тогда с ним не так?»

«Но он сидит там на крыше один и с таким НЕСЧАСТНЫМ ВИДОМ!»

«Тогда рассмешите его! Сможете?»

Комментаторы в блоге отметили, что подобные звонки поступают как в Спасательный центр, так и в другие организации по защите животных. Вальнер также добавил, что звонившая вовсе не шутила и действительно считала, что птице нужна помощь.