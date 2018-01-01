Россия оставила Европу без качественной нефти в угоду Китаю

Качество российской нефти не удовлетворило европейских потребителей — они жалуются на резкий рост содержания серы в составе нефти марки Urals. Параллельно Россия увеличила поставки более качественной нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Россия намеренно переориентировала поставки более качественной нефти в Китай, так как из-за соглашения в рамках ОПЕК+ не может нарастить добычу на малосернистых залежах в Сибири. Падение качества нефти на европейском рынке может привести к снижению спроса на российскую нефть и падению цен на российскую марку — Европа будет искать альтернативного поставщика для своих нефтеперерабатывающих заводов.

«Россия сейчас большую часть своей легкой нефти направляет в Китай, чтобы обеспечить приоритетные поставки по соглашению ОПЕК+, а уж европейским покупателям — что осталось», — утверждает источник агентства.

Представители Минэнерго России и госкомпании «Транснефть» признают ухудшение качества нефти, однако уверяют, что оно не выходит за рамки ГОСТа: максимальное содержание серы не превышает 1,8 процента, а плотность находится в приемлемом диапазоне. Однако представители европейских потребителей утверждают, что россияне лукавят — с начала 2018 года превышение серы в составе российской нефти выросло в среднем на 0,15 процента в сравнении с 2017 годом, до 1,81-1,85 процента.

Превышение нормативов по уровню серы в нефти подтвердили, например, в польской компании PKN Orlen. «Мы наблюдали изменение качества Urals, главным образом из-за повышенного содержания серы. Это важный вопрос в контексте нашего будущего сотрудничества с российскими партнерами», — сообщил агентству вице-президент компании Мирослав Кочальский.

Reuters отмечает, что соглашение ОПЕК+ для России — однозначный приоритет, однако от этого далеко не в восторге многие российские производители.