В Эстонии прекратили поиски четвертого тела из провалившегося под лед фургона

Полиция и спасатели в полдень среды прекратили поиска тела четвертого человека, находившегося в провалившемся под лед вблизи порта Муналайд микроавтобусе. Возбудившие уголовное дело полиция и прокуратура сообщили, что один из найденных погибших сидел на водительском месте.

Из провалившегося под лед близ порта Манилайд микроавтобуса к вечеру вторника водолазы достали тела трех человек.

По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 6 человек. Из них были спасены двое, мужчина 51 года и женщина 41 года, они доставлены в Пярнускую больницу и их жизнь вне опасности, сообщил накануне руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери.

Около 15.15 часов во вторник водолаз поднял на поверхность тела двух мужчин, около 19.20 часов было найдено тело еще одного мужчины, сообщил Синимери. По имеющейся у полиции информации, в микроавтобусе находился еще один мужчина.

«Поскольку место происшествия расположено довольно близко к судовому пути, возникшие от движения судов подводные течения могли унести тело на далекое расстояние»,

- сказала BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас.

По ее словам, на данный момент ясно, что больше в микроавтобусе никого нет, водолазы также обследовали морское дно в радиусе 15 метров от микроавтобуса.

По сообщению эстонской прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти двух или более человек по неосторожности.

«Причинена смерть четырех человек, опираясь на то, что нам известно на данный момент, по мнению прокуратуры, крайне сложно применить к произошедшему слово «несчастный случай», - сказала прокурор Ляэнеского округа Мерри Тийтус. -

Водолазы подняли с водительского места тело погибшего мужчины, а погибших не судят. Но пока точно не известно, в какой момент он оказался на водительском месте и при каких обстоятельствах автомобиль вообще выехал на тонкий лед».

«Все детали произошедшего необходимо уточнить: мы не можем уверенно заявить, как люди располагались в автомобиле во время поездки, это предстоит проверить в ходе следствия. Взяты пробы крови для проверки состояния опьянения, сейчас мы ждем результатов анализа. Один из спасшихся уже дал первичные показания».

В провалившемся под лед микроавтобусе шесть мест: три в переднем ряду и три за ними, в задней части микроавтобуса грузовой отсек, а сбоку раздвижная дверь.

На данный момент невозможно описать все подробности происшествия, чтобы ставшая достоянием общественности информация не смогла повредить следствию.

Напомним, накануне в Эстонии под лед провалился фургон с людьми. Местный житель Марк Соосаар рассказал прессе: «Они хотели сначала переправиться на пароме и уже заехали на него. Но, когда выяснилось, что паром идет в Кихну, а не в Мания, компания съехала с парома. Они сразу же поехали по льду и на ледовой дороге провалились прямо в море».

Женщины в порту Муналайд отметили, что до сих пор шокированы трагедией. По словам одной из них, все произошло очень быстро. «Микроавтобус съехал с палубы парома и сразу же направился в сторону льда», - сказала одна из женщин, добавив, что побежала за ним с криками: «Куда вы едете!?»

Глубина моря в этом месте составляет четыре метра. Остров находится приблизительно в 800 метрах от материка. Официальной ледовой дороги в этом месте нет.

Как отмечали спасатели, находящаяся на фургоне антенна немного выходила из воды, а когда водолаз стоял на крыше автомобиля, то вода ему была чуть выше колена.