В Германии договорились о формировании коалиции

Делегации переговорщиков Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), выступающих блоком, а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) успешно завершили переговоры о формировании правительственной «большой коалиции». Об этом на пресс-конференции в среду, 7 февраля, сообщили председатель ХДС, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц.

Стороны пришли к соглашению относительно масштабного коалиционного договора, среди прочего распределив между партиями места в кабинете министров.

По данным немецких агентств, представители социал-демократов возглавят министерства финансов, труда и иностранных дел. Кроме того, СДПГ назначит министров по делам семьи, юстиции и окружающей среды.

На пост министра иностранных дел может претендовать нынешний глава социал-демократов Мартин Шульц, однако официального подтверждения этому пока нет. Министром финансов должен стать бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

В свою очередь, партии ХСС отошел пост главы министерства внутренних дел, который должен будет занять председатель ХСС Хорст Зеехофер. Кроме того, представители партии вступят в должность министра транспорта и министра экономического развития. Представители ХДС возглавят министерства экономики, обороны, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

Теперь за коалиционное соглашение должны проголосовать более 460 000 членов СДПГ и дать свое согласие. Этот процесс, как ожидается, продлится около трех недель.

В блоке ХДС/ХСС процедура проще – Ангеле Меркель необходимо лишь одобрение партийного съезда христианских демократов.

Если социал-демократы не выскажутся против заключенного соглашения, Германия получит новое правительство к католической Пасхе, которая в этом году приходится на 1 апреля.

Ранее Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и СДПГ договорились о компромиссном варианте по беженцам. Разрешить воссоединение семей они собираются в июле.