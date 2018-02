В США раскрыли группу хакеров, похитивших более 530 млн долларов

Как пояснили в Вашингтоне, речь идет о группе хакеров под названием In Fraud, девизом которой был слоган In Fraud we trust («Мы верим в обман»).

В 2010 году группа была создана 34-летним украинцем Святославом Бондаренко. Он вместе с подельниками занимался похищением паролей и номеров социального страхования.

Из 36 человек, которых подозревают власти США, 13 были арестованы в США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово и Сербии.

Остальные фигуранты громкого дела находятся в бегах, расследование продолжается.

Тем временем BBC уточняет, что пятеро из задержанных проживали в США, а остальные являются гражданами Франции, России, Пакистана, Канады, Египта, Италии и Македонии.

Как отмечают в американской прокуратуре, группировка In Fraud функционировала как настоящий бизнес-проект, целью которого был выход на международную арену в сфере похищения личных данных в интернете.

Заместитель помощника генерального прокурора Дэвид Рыбицки ушел ответа на вопрос журналистов о том, находится ли под стражей основатель хакерской группировки Бондаренко. Он лишь подчеркнул, что раскрытие преступлений хакеров является «значительным шагом в борьбе против транснациональной киберпреступности».