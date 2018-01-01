В Италии на заводе по обработке химикатов произошел взрыв

В итальянской коммуне Комо в среду, 7 февраля, произошел мощный взрыв на заводе по обработке отходов химической отрасли с последующим пожаром на территории предприятия. Об этом сообщает Il Giorno.

В результате взрыва десять человек получили ранения, трое из которых в тяжелом состоянии.

Издание отмечает, что взрывная волна достигала нескольких сотен метров. О последствиях для экологии в регионе пока не сообщается. Ударной волной также повредило автомобили, которые находились во дворе завода, и окна окружающих жилых зданий.

Для тушения пожара привлекли 50 спасателей и 13 пожарных машин.

Пожар ликвидировали.