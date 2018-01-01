На Тайване новое землетрясение магнитудой 6,1

Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у восточного побережья острова Тайвань вечером в среду, 7 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологической центр (CENC).

Подземные толчки были зафиксированы в среду в 23:21 по местному времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где сутки назад произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг нового землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Информации о новых разрушениях и пострадавших пока нет.

По последним данным, в результате землетрясения 6 февраля погибли шесть человек, 260 пострадали, еще 67 не выходят на связь и числятся пропавшими.

После первого толчка магнитудой 6,5 произошла серия афтершоков.