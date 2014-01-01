Эстония: санкции тормозят рост экономики России

Санкции тормозят рост экономики России по меньшей мере на один процентный пункт, а вкупе со структурными проблемами и низкими ценами на нефть санкции позволяют удерживать экономику России в условиях низких темпов роста.

Об этом говорится в обнародованном в четверг ежегоднике департамента внешней разведки Эстонии.

«Чем дольше сохраняются санкции, тем стабильнее становится среда, в которой инвесторы и предприятия привыкают избегать сделок, так или иначе связанных с Россией», - отмечается в ежегоднике.

Политика импортозамещения и ответные санкции и по сей день приводят к росту патриотических настроений в России, однако эти составляющие не способны ни сформировать новую экономическую среду, ни принести рост благосостояния. До сего времени политику импортозамещения в России удалось реализовать лишь частично.

Налицо также проблемы с доступностью высоких технологий в секторе энергетики, в военной промышленности не хватает базовых компонентов Западного производства. Почти иссяк приток новых капиталов в российские предприятия.

И другие партнеры России не проявляют интереса к тому, чтобы занять опустевшие ниши. Высокие процентные ставки и трудности с капитализацией у российских банков глушат возможности кредитования малых и средних предприятий.

По оценке департамента внешней разведки, последовательность, с которой Запад проводит политику санкций, ошеломила Россию. Россия надеялась, что единство Запада в введении и поддержании санкций будет кратковременным, но просчиталась. Причиной просчета стала неспособность по достоинству оценить, на каких ценностях строят свою политику страны Запада.

В Кремле, очевидно, надеялись, что прагматические и экономические соображения сделают свое дело и Запад быстро вернется к взаимовыгодным сделкам, поскольку российский рынок и его возможности для Запада на самом деле важны. Однако в Москве не учли, насколько нынешняя деятельность России противоречит ценностям Запада и в какой мере она подорвала доверие к России.

Введенные Западом санкции против России имели как экономическое, так и политическое воздействие. Единодушие, проявленное Европой и США, стало для Кремля неожиданно эффективным.

В политическом смысле Россия оказалась в неприятной изоляции именно в тот момент, когда в Москве надеялись вывести страну на уровень глобальной силы. Вероятные новые санкции со стороны США порождают в российской элите нервозность и способны усилить влияние ограничивающих мер в еще большей степени.

Департамент внешней разведки отметил, что ответные санкции со стороны России не сработали эффективно ни в направлении импортозамещения, ни в планах вбить клин между странами-членами ЕС. В своем стремлении ввести ответные санкции власти России переборщили, вызвав среди населения недовольство показательными акциями уничтожения контрафактных продуктов питания.

В то же время, россияне, с целью получить недостающие на рынке товары, зачастую идут на то, чтобы добыть недостающие товары контрабандой. В число товаров и продуктов, тайком ввозимых в Россию с Запада, оказался даже сыр, до качества которого российским предприятиям не дотянуть.

В 2017 году экономика России, после двух лет спада вновь начала рости. По данным Росстата, рост ВВП России в прошлом году составил 1,5 процента против 2,8 процента в 2015 году и спада на 0,2 процента в 2016 году.

Спад в экономике России начался после резкого снижения цен в 2014 году и введения международных санкций в связи с событиями на Украине. Рост экономики России возобновил рост в четвертом квартале 2016 года, тогда этот рост составил 0,3 процента.