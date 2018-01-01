В Киеве силовики разгромили редакцию «Вести», применив против журналистов слезоточивый газ

В Киеве в офис украинского холдинга «Вести» пришли сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), военной прокуратуры и других силовых структур. Они выгнали журналистов с рабочих мест, устроили погром в редакции и применили слезоточивый газ.

Как сообщили в «Вестях», силовики пришли в бизнес-центр «Гулливер», где расположены редакции газеты, сайта и радио «Вести». Они принесли с собой сварочный аппарат и сразу после прихода начали забрызгивать баллончиками камеры внутреннего наблюдения.

Журналисты отмечают, что сотрудники силовых ведомств нагрянули к ним в офис после публикации расследования о деятельности АРМА - «Что скрывает АРМА: как Нацагентство превратилось в рейдеров». 8 января среди прочих в офисе «Вестей» появились и два героя публикации - следователь военной прокуратуры Виталий Опанасенко и юрист АРМА Андрей Потемкин.

Нагрянувшие в офис люди дали указание охране бизнес-центра не пускать внутрь других представителей СМИ и запретить им фото- и видеосъемку. Из здания также выгнали юристов журналистов. Около 12:28 по местному времени стало известно о том, что офис редакции покинули силовики в балаклавах, но внутри остались сотрудники частной охранной фирмы.

Атака на "Вести": Раньше за подобное сажали, а теперь и за преступление не считаютhttps://t.co/ke797mzwRJ pic.twitter.com/AY67LVrHIk— Газета Вести (@vesti) 8 февраля 2018 г.

Вскоре в редакции с пометкой «срочно» сообщили о применении слезоточивого газа против журналистов. После этого появились сообщения о начале погрома в помещениях «Вестей».

«Такое ощущение, что крушат все, вплоть до стеклянных дверей. Слышны звуки разбивающегося стекла, скрежет пластика и металла. Слышно, как о стены бросают что-то тяжелое. Судя по звукам - технику. Это просто вандализм!» - рассказали очевидцы.

В 16:00 в бизнес-центре были отключены лифты. В это же время у здания появилось подкрепление силовиков, которое оцепило «Гулливер».

Силовики объяснили погром в «Вестях»: «Это управитель наводит порядок»

Днем официальный представитель АРМА Виталий Ризнык дал комментарий относительно происходящего в бизнес-центре «Гулливер». Он подчеркнул, что речь не идет ни о каком погроме. «Это управитель наводит порядок», - сказал он.

«Согласно решению суда, помещение на верхних этажах БЦ «Гулливер» переданы агентству АРМА, которое будет сдавать эти помещения в аренду, а деньги будут поступать в госбюджет. Мы пять или шесть раз предупреждали арендаторов, в том числе холдинг, что помещения нужно либо покинуть, либо арендовать у государства», - пояснил Ризнык.

«Но каждый раз появлялся бывший собственник помещения, который не хочет исполнять решение суда - отдавать помещение. В итоге, не дождавшись реакции, мы решили взять в свое управлении эти площади», - добавил он.

Тем временем стало известно о том, что служба безопасности БЦ «Гулливер» задержала троих мужчин, которые участвовали в погроме редакции «Вестей». Это трое молодых мужчин крепкой спортивной наружности. Они были задержаны на первом этаже, когда пытались пройти через турникеты. Один из них попытался сбежать, но был задержан.

Уже вечером телеканал «112 Украина» сообщил о возгорании на территории бизнес-центра. По предварительным данным, пожар начался на 32-м этаже, именно там, где расположен офис медиахолдинга «Вести».

Из-за возгорания началась эвакуация. На место уже прибыли спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.





