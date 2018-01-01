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В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв

rus.postimees.ee
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Фото: Alexander Galperin / Sputnik

В результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге, по предварительной информации МЧС, пострадали три человека.

«При проведении работ по монтажу натяжных потолков в доме на Репищевой улице произошла разгерметизация газового баллона. Разрушены десять оконных проемов», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее источник в службе «Скорой помощи» сообщал, что за медпомощью обратились два человека. В свою очередь в службе технического надзора Санкт-Петербурга «Интерфаксу» сообщили, что взрыв произошел в связи с многочисленными нарушениями при проведении ремонтных работ в квартире.

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