В аэропортах США из-за сильного снегопада отменили более 1200 рейсов

Наибольшее количество отмененных рейсов, по информации журналистов, в аэропорту О'Хара в Чикаго и в главном аэропорту Детройта.

Четыре крупнейшие американские авиакомпании Delta, United, Frontier и Southwest уже предупредили своих пассажиров об отменах рейсов и предложили своим клиентам перенести полеты на другой день без какой-либо доплаты.

Как отмечают специалисты, в самых заснеженных штатах проживают до 25 млн американцев. Уже днем 9 февраля в Чикаго метеорологи констатировали рекордный уровень снега за последние три года. На данный момент он достигает 30 см.

По прогнозам синоптиков, снег будет продолжать падать в Буффало, Нью-Йорке, Олбани и части западной Новой Англии. Ожидается, что в выходные штормовая волна начнет ослабевать. При этом не исключена вторая волна снегопада, которая охватит несколько штатов.

UPDATE: Winter storm dumps more than 7 inches of snow on parts of Chicago area: https://t.co/uMXcemXzxH pic.twitter.com/yYpIRmgraH— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) 9 февраля 2018 г.

Snowstorm In Chicago Delays Hundreds Of Morning Murders https://t.co/ymXCxvETR0 pic.twitter.com/wWWct1H9Wx— The Onion (@TheOnion) 9 февраля 2018 г.

Windshield completely cleaned off: ☑️



Giant pile of snow on the hood: ¯\_(ツ)_/¯



🤦‍♂️ pic.twitter.com/njueC4JcIt— Dixon Police (@DixonPolice) 9 февраля 2018 г.