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В аэропортах США из-за сильного снегопада отменили более 1200 рейсов

NEWSru.com
Снегопад в США | Фото: AP/Scanpix

На США обрушился сильнейший снегопад с ураганным ветром. В эпицентре стихии оказались Чикаго (штат Иллинойс) и Детройт (штат Мичиган), где местным властям пришлось закрыть все учебные заведения. По данным синоптиков, в среднем, в час выпадает до 2,5 см снега. Из-за снегопада уже были отменены более 1200 авиарейсов, передает CNN.

Наибольшее количество отмененных рейсов, по информации журналистов, в аэропорту О'Хара в Чикаго и в главном аэропорту Детройта.

Четыре крупнейшие американские авиакомпании Delta, United, Frontier и Southwest уже предупредили своих пассажиров об отменах рейсов и предложили своим клиентам перенести полеты на другой день без какой-либо доплаты.

Как отмечают специалисты, в самых заснеженных штатах проживают до 25 млн американцев. Уже днем 9 февраля в Чикаго метеорологи констатировали рекордный уровень снега за последние три года. На данный момент он достигает 30 см.

По прогнозам синоптиков, снег будет продолжать падать в Буффало, Нью-Йорке, Олбани и части западной Новой Англии. Ожидается, что в выходные штормовая волна начнет ослабевать. При этом не исключена вторая волна снегопада, которая охватит несколько штатов.



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