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В Финляндии сорван рекордный джекпот: 90 миллионов евро ждут владельца

rus.postimees.ee
Loterijas kartiņas. Ilustratīvs foto | Фото: REUTERS/Scanpix

Самый крупный выигрыш в истории азартных игр пришелся на Финляндию. Счастливчик из Финляндии выиграл в общеевропейской лотерее «Евродежкпот» главный приз – 90 миллионов евро. По сообщению игровой компании Veikkaus, счастливый купон был заполнен в местечке Лоймаа.

Лотерея «Евроджекпот» пришла в Финляндию шесть лет назад, и финны с тех выиграли в общей сложность 14 главных призов, передает Yle.

«Насколько много людей играет, зависит от размеров джекпота, в особенности это касается европейской лотереи. Можно сказать, что чем крупнее главный приз, тем более активны игроки. На неделе вроде этой играющих может быть даже сотни тысяч», - заявляет Ану Кютё, руководитель отдела развития игровой компании Veikkaus.

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