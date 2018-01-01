Жительница Москвы добилась уборки снега, написав зеленкой «Навальный» на сугробах

Жительница Нагорного района Москвы добилась уборки снега в своем районе, написав на сугробах слово «Навальный». Об этом ее соседка, общественный деятель Варвара Грязнова, сообщила в твиттере.
Вскоре после появления на сугробах слова «Навальный» на территорию района приехали сотрудники коммунальных служб и начали убирать снег.
Соседка отчаялась ждать уборки снега в ответ на простые жалобы и просьбы и перешла к решительным действиям! Запасаемся 🍿 и считаем, через сколько минут снег уберут #навальный @navalny #нагорный #юао #жкх #москва #снег pic.twitter.com/6fFQer2zWr— Varvara Gryaznova (@supervarka) 10 февраля 2018 г.