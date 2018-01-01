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Жительница Москвы добилась уборки снега, написав зеленкой «Навальный» на сугробах

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: YEVGENY FELDMAN / TASS

Жительница Нагорного района Москвы добилась уборки снега в своем районе, написав на сугробах слово «Навальный». Об этом ее соседка, общественный деятель Варвара Грязнова, сообщила в твиттере.

Вскоре после появления на сугробах слова «Навальный» на территорию района приехали сотрудники коммунальных служб и начали убирать снег.

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