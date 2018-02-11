Опубликованы списки пассажиров разбившегося Ан-148

Пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», - сказал источник.

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ— Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018

Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

Портал «Урал56.ру» опубликовал списки пассажиров, которые были зарегистрированы на рейс 703 Москва — Орск «Саратовских авиалиний», а также членов экипажа.

Отмечается, что неизвестно, все ли лица из указанного списка находились на борту.

Члены экипажа (по данным РЕН ТВ):

1. Губанов Валерий, командир воздушного судна

2. Гамбарян Сергей, второй пилот

3. Сергеев Олег, техник

4. Рябинин Андрей, техник

5. Славинская Анастасия, стюардесса

6. Коболь (или Коваль) Виктория, стюардесса

Пассажиры:

1. Акназаров Тамерлан

2. Александров Илья

3. Алексеенко Крискентия

4. Анохин Виктор

5. Анохина Зоя

6. Бойкова Екатерина

7. Булатов Лилия

8. Ведиборенко Илья

9. Ведякина Мария

10. Гаврилов Сергей

11. Гаусс Альфия

12. Гахраманов Намиг

13. Грачев Алексей

14. Гришова Ирина

15. Громов Игорь

16. Давыдова Елена

17. Дмитренко Юлия

18. Долбин Виктор

19. Драгина Маргарита

20. Иванов Вячеслав

21. Ильинов Евгений

22. Калашник Марина

23. Кармалеев Борис

24. Карпухин Анатолий

25. Карпухина Татьяна

26. Киселева Екатерина

27. Ковчуга Людмила

28. Козупица Антонина

29. Колодяжный Анатолий

30. Коротков Евгений

31. Красова Надежда

32. Красова Оксана

33. Кузьмин Олег

34. Курепов Олег

35. Леонова Ольга

36. Лиманов Евгений

37. Мачнева Светлана

38. Мещерякова Наталья

39. Момзикова Кристина

40. Назаров Максим

41. Насырова Екатерина

42. Никитенкова Галина

43. Никитченко Алексей

44. Николаенко Любовь

45. Нормантович Александр

46. Нормантович Владимир

47. Оставский Илья

48. Панченко Сергей

49. Полетаев Илья Сергеевич

50. Радчук Инна

51. Ремарчук Владимир

52. Севоян Варсик

53. Сергошко Александр

54. Синицина Татьяна

55. Сон Ульяна

56. Толкачев Вячеслав

57. Толкачев Иван

58. Толкачева Любовь

59. Толмасова Дарья

60. Тулькубаев Фиргат

61. Уразаева Марина

62. Усачев Владимир

63. Хохлова Ольга

64. Ципичко Ольга

65. Ямаев Юрий

Разбившийся АН-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России»

Неподалеку от места падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна.

Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет.

Источник «Интерфакса» сообщает, что самолет Ан-148 при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России».

Рухнувший АН-148 — новая машина

По данным flightradar24, бортовой номер упавшего самолета RA-61704. Он начал летать в 2010 году в авиакомпании «Россия», в 2017 году машину купили «Саратовские авиалинии». Сама по себе модель также новая. Эти ближнемагистральные самолеты начали выпускать только в 2009 году. У самолета два турбореактивных двигателя, он принимает на борт до 80 пассажиров.

Катастрофа в Подмосковье — вторая в истории для Ан-148. В 2011 году аналогичный самолет разбился в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета.

Погиб весь экипаж из шести человек. Следствие выдвигало версию о том, что пилоты вышли на слишком большую скорость из-за неверных показаний приборов.

По данным «Интерфакс», компания АО «Саратовские авиалинии», которой принадлежал рухнувший Ан-148, создана в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.