Путин отменил поездку в Сочи после крушения Ан-148

Президент России Владимир Путин отменил рабочую поездку в Сочи после крушения пассажирского самолета Ан-148 в воскресенье, 11 февраля. Поездка была запланирована на понедельник, 12 февраля. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице», — сказал он и добавил, что это было сделано «с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии».

Запланированная в Москве встреча с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, прибывающим в Россию с рабочим визитом 12 февраля, состоится, отметил Песков.

Ранее Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с произошедшим. Ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Кроме того, комиссию по расследованию причин ЧП сформировал Межгосударственный авиационный комитет.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. Он упал через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 УК России).