В Дубае открывается самый высокий в мире отель

В понедельник, 12 февраля, в Дубае (ОАЭ) откроется новый отель Gevora, который станет самым высоким зданием гостиничного класса в мире. В настоящее время таковым считается дубайский отель JW Marriott Marquis, отмечает Khaleej Times.

Отель Gevora построен компанией Маджида аль-Аттара рядом с шоссе Шейх Зайэд, неподалеку от Международного финансового центра.

Высота этого 75-этажного отеля составляет 356 метров, всего на 1 метр больше, чем высота двухбашенного 72-этажного отеля JW Marriott Marquis.

Самыми дорогими будут номера на верхних этажах, расположенные между рестораном на крыше гостиницы Gevora и роскошным SPA-центром, размещенным на 71-м этаже. Всего в отеле пять ресторанов на различных уровнях.

В отеле Gevora 528 гостиничных номеров класса deluxe.