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В Турции более 70 человек госпитализированы с сибирской язвой

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В турецкой провинции Трабзон в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась. Как сообщает газета Aksam, сибирскую язву нашли у одной из коров.

Несмотря на предупреждения властей, хозяин зарезал животные и разделил мясо соседям. После употребления мяса они почувствовали слабость и тошноту.

Обследование показало, что три жителя провинции заражены сибирской язвой.

Сейчас местные власти проводят эпидемиологическое расследование, заявив, что «нет причин для беспокойства по этому вопросу».

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